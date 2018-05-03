Батрынча: Организация экзаменов на степень бакалавра требует кардинального улучшения (ВИДЕО)

Депутаты Партии социалистов потребовали на сегодняшнем заседании парламента заслушать министра просвещения, культуры и исследований по вопросу предстоящих выпускных экзаменов в лицеях страны.

– Хочу вам напомнить, что 20 июля 2017 года мы очень долго обсуждали проблему организации экзаменов на степень бакалавра в Республике Молдова. Напомню, что все фракции категорически высказались о том, что есть проблемы в этом отношении. В первую очередь, речь о несоответствии школьной программы и содержания тестов. Во-вторых, мы обнаружили большое количество нарушений в деятельности Национального агентства по куррикулуму и оценке. Проблемы есть и со сложностью тестов, а также со схемой превращения баллов в оценки. Мы пришли к выводу, что организация экзаменов на степень бакалавра должна быть кардинально улучшена, – подчеркнул депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Однако несмотря на ранее приведенные народными избранниками доводы, на сегодняшний день в Национальном агентстве по куррикулуму и оценке работают те же люди, существующие в данном ведомстве проблемы так и не были решены, а внутренние документы агентства не претерпели каких-либо изменений, что недопустимо, подчеркнул социалист.

– В данной связи предлагаем еще раз провести парламентские слушания. Мы хотим услышать реакцию министерства и агентства на предложения, высказанные парламентскими фракциями 20 июля 2017 года, – добавил он.

Парламентское большинство инициативу, однако, не поддержало.