Батрынча: Оценку правительству Филипа даст избиратель (ВИДЕО)

Социалисты приняли решение не участвовать в сегодняшнем срежиссированном шоу под названием “отчет правительства” в качестве “массовки”. Как отметил депутат ПСРМ Влад Батрынча, документ на 126 страницах появился всего за час до заседания парламента, а это значит, по его словам, что никто всерьез не хотел, чтобы депутаты могли ознакомиться с материалами.

– Этот отчет создавался только для правительства и только потому, что мы вступаем в избирательную кампанию, – сказал он.

Батрынча напомнил, что в 2018 году социалисты неоднократно пытались инициировать слушания с участием премьер-министра по различным вопросам, но Павел Филип всякий раз избегал участия в заседаниях парламента. Однако сейчас, когда мандат парламента истек, правительство соизволило прийти и выступить с отчетом “не знаю перед кем”, добавил он.

– Мы считаем, что уже слишком поздно. Время упущено. Господину Филипу и его кабинету министров нечего искать в парламенте, потому что мы уже вступаем в предвыборную кампанию, и новому парламенту предстоит назначить новое правительство и утвердить новую программу правления, – подчеркнул Батрынча.

Депутат также отметил, что социалисты “абсолютно отрицательно” оценивают деятельность правительства Павла Филипа по той причине, что оно выдало негативные заключения на большинство инициатив ПСРМ, после чего крало их и выдавало за свои. В то же время он добавил, что социалисты не забудут о 40% территории Молдовы, сданной в концессию, что является преступлением, об уступке Республиканского стадиона, об антисоциальных мерах, таких, как повышение пенсионного возраста, оптимизация учебных заведений и о других подобных так называемых реформах.

– Мы считаем, что у этого правительства нет результатов. Им нечем гордиться. Поэтому они и побоялись прийти в парламент тогда, когда он был функциональным. Сегодня будет еще одно срежиссированное шоу под маркой Демократической партии, когда только парламентское большинство будет слушать так называемый отчет кабинета министров, – сказал он.

Батрынча также отметил, что лучшую оценку правительству дадут граждане. В данной связи он призвал всех избирателей вспомнить обо всех “результатах” этого кабинета министров и 24 февраля произвести настоящее изменение, приведя к власти настоящих профессионалов, которые изменят жизнь населения к лучшему.