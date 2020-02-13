Батрынча обличил ложь “акумовцев”: Никто и никому не запрещал доступ в конференц-зал парламента!

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Нет ни единого решения, которое запрещало бы или ограничивало доступ граждан в зал законодательного органа для проведения конференций. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча, который обличил ложь некоторых депутатов из блока “АКУМ” по этому поводу.

– Было бы хорошо, чтобы коллеги из других фракций правильно информировали граждан, – сказал он.

Стоит отметить, что сегодня депутат ПДС Михай Попшой заявил, что руководство парламента якобы намерено запретить доступ граждан в конференц-зал.