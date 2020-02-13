Батрынча о вотуме недоверия “АКУМ” главе МИДЕИ: Политическая декларация, основанная на личных претензиях

Батрынча о вотуме недоверия “АКУМ” главе МИДЕИ: Политическая декларация, основанная на личных претензиях

Вотум недоверия, выдвинутый сегодня депутатами блока “АКУМ” главе МИДЕИ Молдовы был больше заявлением для прессы, чем юридическим актом. Так считает вице-спикер Влад Батрынча. Социалист отмечает, что “акумовцы” предъявили Аурелиу Чокою личные претензии вместо того, чтобы предметно обосновать свое требование. 

– Я не увидел аргументов, которые позволили бы нам говорить о политиках министерства, а согласно законодательству, вотумы недоверия выдвигают именно против политик, а не против тех или иных людей. Мы воспринимаем это как политическую декларацию, не более, – сказал он. 

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