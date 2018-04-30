Батрынча о Раду: Эта мадам воспитана в духе того, что Кишинев – город для богатых людей

“А тем, у кого не будет “европейских доходов”, отключат свет, воду, воздух…”

Депутат Партии социалистов прокомментировал обнародованный секретный отчет НАРЭ о деятельности Сильвии Раду в Red Union Fenosa.

– Что здесь секретного? Менеджер с зарплатой в полмиллиона в месяц. Предприятия, выкачавшего из Молдовы миллиардную прибыль. За счёт тарифов, за счёт карманов обнищавшего населения. Таким же предприятием станет и примэрия в случае её победы (победы ДПМ). И уровень заработка этой мадам лишь возрастёт. Как и тарифы на коммунальные услуги, – отметил он.

В данной связи Батрынча вспомнил, как говорил экс-президент Молдовы, в бытность которого Union Fenosa бесплатно получила электрораспределительные сети по всей стране, что “Кишинёв это город для богатых людей”.

– Именно так и воспитана экс-секретарь Игнасио Ибара мадам Раду. Цинично и по-либеральному. Крутые тарифы и дикий рынок. А тем, у кого не будет “европейских доходов”, отключат свет, воду, воздух, – заключил он.

Прочитать, о чем говорится в секретном отчете НАРЭ, можно здесь.