Батрынча о команде Нэстасе: “Правый сектор”, жаждущий расправы над инакомыслящими

Сторонникам Андрея Нэстасе не следовало допускать угроз физической расправой в адрес несогласных с его точкой зрения, а самому Андрею Нэстасе следовало хоть как-то отреагировать на подобные угрозы, – об этом на своей странице в соцсети написал исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

– А господину Александру Слусарю не следовало об этом всем врать. Интернет помнит все, господин Слусарь. Я вам обещал показать видео с безразлично наблюдающим за угрозами господином Нэстасе? Любуйтесь, – добавил он.

Батрынча также отметил, что призвавший убивать “таких, как Ион Чебан, и его сторонников”- “полковник в отставке, входящий в “Правый сектор” Нэстасе”.

– Вы, господин Слусарь, и есть “Правый сектор” Молдовы. Дать вам власть, вы разгуляетесь со своими жаждущими расправы опричниками, – подчеркнул он. Социалист добавил, что призвавший к убийству тех, кто не поддерживает Андрея Нэстасе, входит в ближайшее окружение лидеров партии “Платформа достоинства и правды” и даже является членом Национального совета формирования. Батрынча пообещал, что если до вечера этого человека не исключат из партии, в четверг о полковнике будет опубликована вся информация, а социалисты обратятся в уполномоченные органы. Напомним, вчера Батрынча поймал представителя партии Нэстасе на наглой лжи в прямом эфире.