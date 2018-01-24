Батрынча о Гимпу: Абориген, который 13 лет осваивал 5-летнюю программу юридического факультета

В то время как либералы отчаянно стремятся запретить в Молдове русский язык, официальные структуры Европейского союза принимают резолюцию, которая защиту и продвижение билингвизма и мультилингвизма в странах-членах Совета Европы.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат-социалист Влад Батрынча. Он, в частности, подчеркнул, что “в то время как либеральный абориген Гимпу в отчаянном стремлении вернуть свои 3-4% ультранационалистического электората выходит с инициативой о запрете русского языка, на котором в Молдове разговаривает около миллиона граждан, Парламентская Ассамблея Совета Европы абсолютным большинством голосов принимает резолюцию, гарантирующую защиту и продвижение билингвизма и мультилингвизма в странах-членах Совета Европы, а также права и свободы всех этнических групп на участие в органах государственной власти, на равный доступ к юстиции, социальным гарантиям, на образование на родном языка, на отдельное выделение бюджетных средств на сохранение и развитие культуры и быта всех этнических групп”.

– Но откуда об этом знать члену ПАСЕ Гимпу, не удостоившего своим “высоким” присутствием сессию Ассамблеи. Откуда человеку, который 13 лет осваивал 5-летнюю программу юридического факультета, знать о правовых нормах цивилизованного мира? Абориген, – отметил народный избранник.

Батрынча также написал, что гордится тем, что имел возможность проголосовать за принятие данной резолюции и за поправки к ней, гарантирующие фундаментальные права и свободы всем гражданам европейского континенты, независимо от их национальной и языковой принадлежности. По возвращении он предложит коллегам из парламентской фракции социалистов внести данную резолюцию ПАСЕ на рассмотрение Парламентом РМ на одном из ближайших заседаний.

Напомним, вчера либералы обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционными положения пяти законов страны, предусматривающих, что русский язык является языком межнационального общения.