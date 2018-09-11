Батрынча о ДТП с Додоном: Идеальный вариант для определённых спецслужб

Согласно выводам следствия, водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу и столкнувшегося с кортежем президента Молдовы Игоря Додона, уже около года работает и передвигается по данному маршруту, являющемуся традиционным для главы государства.

На это указал депутат от Партии социалистов, поясняя свое мнение о том, что на Игоря Додона было совершено покушение. Так, Батрынча отметил, что этот водитель хорошо знает особенности трассы и трудные участки, имеет хорошие характеристики с места работы и опытен.

– Подводя итог: опытный водитель, хорошо знающий маршрут. На тяжёлом транспорте (который почему-то не остановили соответствующие службы, как того требуют инструкции безопасности). На высокой скорости (нехарактерной для такого транспорта), видя колонну автомобилей на своей полосе и на встречке, уходит не вправо на обочину, – а влево, навстречу встречному движению. Идеальный вариант для определённых спецслужб, специализирующихся на ДТП. Учитывая все политические обстоятельства – идеальный вариант для ликвидации президента. А подобный водитель – идеальный вариант для вербовки и исполнения покушения. Ждём результатов следствия. Важно изучить все контакты и корреспонденцию водителя для установления заказчиков данного ДТП. P.S. Кстати, если изучить опыт подобных событий в других странах, то в большинстве случаев исполнители подобного рода ДТП с ликвидацией первых лиц – это спокойные люди без маниакальных наклонностей, положительно характеризуемые по месту работы, с многолетним опытом и без уголовного прошлого. Таких и используют вербовщики, – заметил Батрынча.

Ранее и Ион Чебан заявил, что не верит в случайность ДТП с участием президента.