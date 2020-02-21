Батрынча о блокировании “акумовцами” трибуны парламента: Жаль, что граждане вынуждены быть зрителями этого телевизионного шоу (ВИДЕО)

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Отсутствие креативности и четкого плана действий побуждают некоторых депутатов искать разные способы заявить о себе, а нехватка аргументов заставляет их прибегать к повышенному тону в парламенте. Об этом заявил вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча, комментируя тот факт, что представители “АКУМ” помешали сегодня Иону Кику представить на заседании информацию о 100 днях деятельности правительства.

– Представители блока “АКУМ” на протяжении последних недель неоднократно выступали с идеей, чтобы пришел премьер-министр и ответил на их вопросы. И вот он нашел время, несмотря на насыщенную повестку, и сегодня он на заседании парламента. Однако вместо того, чтобы задать, наконец, свои вопросы правительству, “акумовцы” предпочли устроить банальное шоу и, в отсутствие креативности, не придумали ничего лучше, чем заблокировать трибуну, – сказал он.

Батрынча добавил, что то, что сегодня устроили “акумовцы”, больше подошло бы для “другого учреждения в рамках Министерства культуры, а не для Парламента РМ”.

– Если они таким образом выполняют свои обязательства перед избирателями – это их дело. Налицо отсутствие стратегии и повестки. Мы относимся к их поведению с долей иронии. Они хотели, чтобы премьер-министр пришел и чтобы они задали ему вопросы, и вот у них есть такая возможность, но они не хотят это делать. Жаль, что граждане, вместо того, чтобы услышать ответы на вопросы главы кабинета министров, вынуждены быть зрителями этого телевизионного шоу, – подчеркнул он.