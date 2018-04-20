Батрынча: Новый Кодекс о телевидении и радио приведет к стерилизации медиа-рынка Молдовы (ВИДЕО)

Батрынча: Новый Кодекс о телевидении и радио приведет к стерилизации медиа-рынка Молдовы (ВИДЕО)

Депутаты фракции Партии социалистов потребовали исключить из повестки заседания законодательного органа ряд инициатив, касающихся нововведений в работе молдавских СМИ, предлагаемых парламентским большинством. 

Так, как сообщил депутат ПСРМ Влад Батрынча, ранее уже были внесены изменения в действующий Кодекс о телевидении и радио, но не так давно парламентское большинство в спешке выступило с инициативой принятия нового документа. Последний был раскритикован на публичных слушаниях телерадиовещателями и даже самими членами КСТР, которые заявили, что он оторван от реальности и выполнить его положения будет чрезвычайно сложно.

– Даже председатель Координационного совета по телевидению и радиовещанию сказал, что он далек от реальности и не сможет быть применен. Такого же мнения придерживается и руководство общественной телерадиостанции. Мы поняли, что у парламентского большинства есть обязательства перед внешними партнерами, которые выделили сотни миллионов евро на разработку этого проекта, но мы просим парламент не спешить и не создавать проблемы телерадиовещателям, потому что многие из них просто не смогут осуществлять свою деятельность, и это приведет к стерилизации медиа-рынка, – отметил Батрынча. 

Несмотря на изложенные аргументы, депутаты парламентского большинства не поддержали инициативу об исключении из повестки данных инициатив.

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