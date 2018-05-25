Батрынча: Нэстасе спокойно пользуется админресурсом Демпартии Плахотнюка

Сегодня претор столичного сектора Буюканы, бывший член Либеральной партии, а ныне демократ, вместе с управлением образования собрали административным приказом по 5 сотрудников детсадов в рабочее время для проведения пресс-конференции Андрея Нэстасе.

Об этом на своей странице в соцсети заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча, отметив, что это показывает, что Нэстасе спокойно пользуется ресурсами Демпартии, чьего лидера Влада Плахотнюка он яро критикует.

– Если мы ходили в каждый детсад отдельно, просили 20 минут времени в обеденный перерыв, то ради адвоката-миллионера Нэстасе можно всем приказать явиться в претуру. Зачем ему идти к людям, у него же “плотная agenda”. Тот ещё барин, – съязвил депутат.

Батрынча также подчеркнул, что Ион Чебан пришёл на встречу с Нэстасе один, без сопровождения и охраны, в то время как его контркандидат “от народа” не ходит без 15 человек охраны.

– Все 4 дня, Нэстасе боялся выйти на дебаты с Чебаном, но присылал на дебаты провокаторов, которые атаковали Чебана.

Чебан спокойно и уважительно ответил на вопрос каждого представителя Нэстасе. Микрофон дали всем! На публичной встрече в публичной претуре, Ион культурно и корректно попросил слово и возможность реплики на все оскорбительные площадные обвинения, которыми разразился Нэстасе. Нэстасе, который побоялся посмотреть Иону в глаза. Нэстасе побоялся дать Иону микрофон. Нэстасе, не сделавший ни одного замечания своей группе поддержки, которая оскорбляла Иона в присутствии сотрудников детских садов и прессы. Нэстасе нервничал и запинался. Никаких достоинства и правды у этого человека и его команды нет! Один из них призвал убивать “их”! А ведь “их” (нас) больше. И Нэстасе промолчал. Низко. Грязно. Недостойно. Вы такой видите власть, в которую рвётесь как орда варваров? Это не только политическое, это человеческое дно! Оправдания вам нет, – сказал народный избранник.

Напомним, вопиющий инцидент произошел сегодня на встрече кандидата так называемых проевропейских сил Андрея Нэстасе со своими избирателями. Так, один из сторонников “проевропейца”, который продолжил начатую Нэстасе фразу, что нужно делать с такими, как Чебан и теми, кто его поддерживает, крикнул “Убивать!”.