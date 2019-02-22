Батрынча: Ни единого голоса ни демократам, ни их сателлитам! (ВИДЕО)

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В этой предвыборной кампании против социалистов ополчились абсолютно все. Однако от этого ПСРМ стала только сильнее, а люди стали еще ближе к формированию. Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь, кандидат в депутаты Партии социалистов Влад Батрынча.

– И каждый день во всех городах и селах республики, абсолютно на каждой улице и во дворе каждого дома люди говорят о том, что мы – их единственная надежда. И лишь победа социалистов — это шанс остаться в стране, шанс на лучшее будущее и единственная альтернатива этой власти, этому антинародному режиму. Это мы с вами: Партия социалистов и сотни тысяч наших сторонников по всей республике. Никаких блоков, коалиций, альянсов. Ни одного голоса ни власти, ни ее сателлитам, ни так называемым проевропейцам, которые вместе с Плахотнюком были у власти, – сказал он.

Батрынча подчеркнул, что социалисты как никогда близки к тому, чтобы осуществить перемены в стране, и не собираются создавать с кем-либо коалиции.

– Единственный шанс изменить что-то в стране – одержать убедительную победу в это воскресенье, дать народу Молдовы шанс на достойную жизнь дома. Если вы устали и не верите тем, кто был 10 лет у власти, ваш единственный шанс – голосовать за социалистов. Не верь никому – голосуй за звезду! – подытожил он.