Батрынча: Необходимо сделать всё для сохранения и консолидации статуса постоянного нейтралитета Молдовы

Республике Молдова суждено вести сбалансированную внешнюю политику. Это историческая, экономическая и социальная необходимость для развития Молдовы. Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь ПСРМ, депутат парламента от Партии социалистов Влад Батрынча.

По его словам, вопросом первоочередной важности является укрепление нейтрального статуса нашей республики, что позволит строить взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом, а также сохранить равновесие внутри страны.

– После 24 февраля 2019 года необходимо сделать всё возможное для того, чтобы сохранить и консолидировать статус постоянного нейтралитета Республики Молдова, что предусматривает и равновесие во внешней политике, и недопущение использования Молдовы как инструмента в геополитических играх, и военный нейтралитет, что означает, что здесь не будет ни офиса НАТО, ни офиса ОДКБ. У нас нет военных амбиций или территориальных претензий, мы не желаем войны и не хотим участвовать в войнах против других стран. Нужно поставить точку в этом вопросе раз и навсегда, – сказал он.

Батрынча также отметил, что Партия социалистов является единственной политической силой страны, которая занимается вопросом реинтеграции Молдовы. Он добавил, что по двум берегам Днестра живет один народ, которому нечего делить, а воссоединение республики, которого будет добиваться ПСРМ, – в интересах всех граждан.