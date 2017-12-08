Батрынча: НАТО создаст в Молдове объекты, которые будут неподконтрольны ей (ВИДЕО)

Правящее в Молдове большинство превратило страну в заложника геополитических игр.

Об этом в ходе протеста у открываемого офиса связи НАТО сегодня, 8 декабря, заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. По его словам, этим решением власть растоптала ногами Конституцию и народ Республики Молдова.

— Они думают, что граждане Молдовы не умеют читать. В этом соглашении, принятом коррумпированным парламентским большинством, сказано, что они разрешают открыть офис НАТО, и они разрешили создание в нашей стране объектов этого военного блока. Все эти люди будут иметь дипломатический иммунитет и свободу передвижения. Но самое страшное в том, что Республика Молдова не будет иметь право контролировать эти объекты. Иными словам, в Молдове появятся территории, неподконтрольные ей. Это отношение как к аборигенам, которые не являются хозяевами в своей стране. Это узурпация власти! — заявил Батрынча.

Депутат отметил также, что сближение с НАТО принесет пользу не народу Молдовы, а лишь власти, но напомнил, что «у руля» они не будут вечно, и рано или поздно ответят за все творимые ими беззакония и преступления. В то же время он заверил, что сразу после смены власти в нашей стране офис связи НАТО будет закрыт.