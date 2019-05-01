Батрынча: Наша задача – объединить Молдову и вернуть ей славные традиции (ВИДЕО)

Праздник 1 мая – не просто традиция, а дань той великой, процветающей Молдове, при которой был построен замечательный город Кишинев. Именно социалисты Молдовы построили здание парламента, президентуры, театры, здание правительства, фабрики. В каждом молдавском селе был построен дом культуры, а людям дали качественное образование и медицину. Об этом в рамках митинга 1 Мая заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Именно тогда родилась традиция 1 Мая. Именно когда проходили парады трудящихся, Молдова жила процветающе и имела один из самых высоких уровней жизни в Советском Союзе, была одним из лидеров по демократическому росту. Вот что значит для нас традиция. Мир, труд май! Это сегодня актуально, как никогда. Когда на наши центральные улицы ворвались унионисты, либералы, меньшинства, – они разграбили страну. А тех людей, которые работали по 45-50 и более лет, они обрекли на нищету, на нищенскую пенсию. Именно поэтому мы проводим этот праздник. Наша задача – объединить всю Молдову и вернуть эти славные традиции, начиная от простых субботников в каждом дворе и заканчивая мероприятиями, которые дадут Молдове процветающую экономику, сельское хозяйство, качественное образование и доступную медицину. Все то, чего достойны наши люди, – сказал он.