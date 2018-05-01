Батрынча: Народ больше не верит власти, избранной под покровом ночи (ВИДЕО)

Сегодня в Кишиневе собрались тысячи самых активных граждан страны, настоящих патриотов, приехавших со всех уголков страны, потому что им неберазлична судьба страны.

Об этом в ходе митинга, посвященного Международному дню солидарности трудящихся, заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать: мы хотим перемен! Хотим другой власти, другого подхода к проблемам простых людей. Граждане больше не верят тому, что ежедневно видят по телевизору, не верят власти, избранной под покровом ночи. Поэтому они собрались сегодня здесь: чтобы показать солидарность и единение! – подчеркнул депутат.