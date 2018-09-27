Батрынча напомнил Гимпу, как он руководил СИБом, когда альянс был “бетоном” (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ поддержала в парламенте инициативу либералов о создании расследовательной комиссии по факту высылки 7 граждан Турции из нашей страны. Как отметил депутат Партии социалистов Влад Батрынча, по данному поводу было очень много манипуляций и спекуляций, а люди хотят узнать правду, кто руководил этой операцией СИБ.

– А тех, кто инициирует эти слушания, я бы хотел спросить, что было в том секретном протоколе Альянса за европейскую интеграцию-1, 2 и так далее? Как вы поделили государственные институты, и кому достался СИБ? Либеральной партии? 6-7 лет вы руководили, получали прямую информацию с нарушением закона, секретных протоколов и так далее. Мы знаем, как вы хлопали в ладоши, когда у президента отобрали полномочия и сегодня он не контролирует СИБ. Вы хорошо знаете, что это так, но вы не назовете имена тех, кто контролирует сегодня этот орган. Гораздо проще бить по президенту, у которого вы забрали все полномочия и он не мог повлиять на СИБ в этой ситуации, – сказал народный избранник.

Батрынча призвал либералов не вмешивать президента в свои грязные игры и уважать мнение 800 тысяч граждан, которые избрали Игоря Додона главой государства.

– Вы должны уважать, в первую очередь, волю народа. А когда вы лишили его этих полномочий, не просите президента через три дня навести порядок. Господин Гимпу, вы прекрасно знаете, как вручную управляли СИБ – и по поводу миллиардов, и по поводу других беззаконий, когда вы располагали информацией, но молчали, потому что были в альянсе, а альянс был “бетоном”. Президент не имеет ничего общего с СИБ, а мы хотим объективной информации на этот счет, – подытожил Батрынча.