Батрынча: На деньги из украденного миллиарда пытаются купить некоторых депутатов (ВИДЕО)

Батрынча: На деньги из украденного миллиарда пытаются купить некоторых депутатов (ВИДЕО)

На деньги из украденного миллиарда пытаются подкупить некоторых депутатов для расширения группировки, которая образовалась во имя тех, кто непосредственно провернул эту схему. Об этом в рамках сегодняшнего заседания парламента заявили депутаты ПСРМ. 

– Насколько мы знаем, сегодня из украденных банковских средств пытаются купить некоторых депутатов, чтобы кому-то сформировать большинство. Мы убеждены, что органы прокуратуры и другие разберутся объективно с этими вещами, и население РМ, все граждане узнают “героев”, – сказал вице-председатель, депутат ПСРМ Влад Батрынча. 

Сказанное Батрынчей подтвердил его коллега, председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Хочу подтвердить, что на эти деньги сегодня подкупаются и подкупались, и есть уже подкупленные депутаты, которые образуют какую-то группировку во имя какого-то человека, который руководил всей этой схемой, – отметил он. 

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