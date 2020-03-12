Батрынча: На деньги из украденного миллиарда пытаются купить некоторых депутатов (ВИДЕО)

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На деньги из украденного миллиарда пытаются подкупить некоторых депутатов для расширения группировки, которая образовалась во имя тех, кто непосредственно провернул эту схему. Об этом в рамках сегодняшнего заседания парламента заявили депутаты ПСРМ.

– Насколько мы знаем, сегодня из украденных банковских средств пытаются купить некоторых депутатов, чтобы кому-то сформировать большинство. Мы убеждены, что органы прокуратуры и другие разберутся объективно с этими вещами, и население РМ, все граждане узнают “героев”, – сказал вице-председатель, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Сказанное Батрынчей подтвердил его коллега, председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

– Хочу подтвердить, что на эти деньги сегодня подкупаются и подкупались, и есть уже подкупленные депутаты, которые образуют какую-то группировку во имя какого-то человека, который руководил всей этой схемой, – отметил он.