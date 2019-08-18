Батрынча: Мы обязаны защитить людей от нищеты!

Батрынча: Мы обязаны защитить людей от нищеты!

Партия социалистов не может и не хочет понимать НАРЭ в вопросе повышения тарифов на электроэнергию. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча. 

– Понимаем, что оно было заложено демократами, и данное повышение все равно бы состоялось. Это лишь отсрочка предвыборной кампании. Нам не нужен так называемый регламентирующий орган, который не работает в интересах народа, а лишь защищает аргументы экономических агентов. И мы обязаны, ОБЯЗАНЫ, независимо от аргументации экономической целесообразности, защитить людей от нищеты! – отметил он. 

Стоит напомнить, что вчера президент Игорь Додон призвал правительство приостановить пятничное решение НАРЭ об увеличении тарифа на электроэнергию.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md