Батрынча: Мы обязаны защитить людей от нищеты!

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Партия социалистов не может и не хочет понимать НАРЭ в вопросе повышения тарифов на электроэнергию. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча.

– Понимаем, что оно было заложено демократами, и данное повышение все равно бы состоялось. Это лишь отсрочка предвыборной кампании. Нам не нужен так называемый регламентирующий орган, который не работает в интересах народа, а лишь защищает аргументы экономических агентов. И мы обязаны, ОБЯЗАНЫ, независимо от аргументации экономической целесообразности, защитить людей от нищеты! – отметил он.

Стоит напомнить, что вчера президент Игорь Додон призвал правительство приостановить пятничное решение НАРЭ об увеличении тарифа на электроэнергию.