Батрынча: Мы должны убедить внешних партнеров, что повышение налогов не является решением для национальной экономики (ВИДЕО)

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Парламентская фракция Партии социалистов выступила сегодня, 15 августа, перед заседанием внеочередной сессии парламента, с заявлением по поводу проекта изменений в налоговой политике, которые вызвали недовольство представителей бизнеса.

Глава фракции ПСРМ Влад Батрынча сообщил о том, что предложенные правительством поправки будут обсуждаться парламентом во втором чтении сегодня и что фракция вынуждена будет поддержать их, несмотря на то, что по ним не были проведены публичные дебаты и консультации с бизнесом. Депутат объяснил это решение тем, что фракция ПСРМ является частью парламентского большинства и выразила политическое доверие исполнительной власти, которая в срочном порядке должна обеспечить поступление в бюджет средств, необходимых для социальных выплат осенью.

– Сегодня мы будем голосовать за внесение изменений в налогово-бюджетной политике, но с определенными условиями. После отъезда миссии МВФ и принятия решений с МВФ и Еврокомиссией в сентябре, правительство должно будет провести публичные дискуссии с бизнес-средой, экспертами и гражданским обществом, чтобы нас могли понять все граждане Республики Молдова и, в первую очередь, представители деловой среды. Для Молдовы очень важно получить внешнюю финансовую поддержку, но мы должны понимать, что внешнее финансирование не является решением всех существующих проблем. Мы считаем, что приоритетом должно стать устойчивое развитие национальной экономики, создание условий для деятельности бизнеса, развития сельского хозяйства и производства, – сказал Влад Батрынча.

Социалист также отметил, что в октябре-ноябре, когда будет обсуждаться бюджетно-налоговая политика на 2020 год, фракция будет требовать пересмотра некоторых налогов в переговорах с МВФ.

– Мы будем гораздо более категоричны в отношении повышения налогов. Мы считаем, что должны сделать всё возможное, чтобы этого не произошло. Мы считаем, что у нас есть возможность убедить МВФ и других внешних партнеров в том, что повышение налогов не является решением для молдавской экономики, – подчеркнул Влад Батрынча.