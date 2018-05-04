Батрынча: Марш Победы должен объединить все политические партии, выступающие за наши общие ценности (ВИДЕО)

Марш Победы и проходящий одновременно с ним “Бессмертный полк” должны стать мероприятиями, который объединят всех граждан страны, вне зависимости от их политических, идеологических и других предпочтений. Такую уверенность в рамках пресс-конференции выразил депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что в этом году участие в марше примут рекордное количество школьников и студентов, и это не случайно.

– Это будет та самая преемственность поколений – если во главе колонны ветераны, то в начале, помимо Союза офицеров, будут идти тысячи наших юных сограждан. Это фактически последние годы, когда, к сожалению, наши дети могут увидеть ветеранов и пообщаться. Дай Бог им здоровья, но ситуация такова, что надо передавать эстафету новым поколениям, которые дальше будут нести эту вахту памяти, – сказал он.

Батрынча призвал всех граждан страны принять участие в этом мероприятии и показать, что “нас очень много, и что несмотря на все попытки власти переписать историю, она жива и будет жить”. Социалист также опровергнул спекуляции и заявил, что у общегражданского шествия нет сценария или списка избранных участников.

– Любой руководитель партии или организации имеет возможность встать во главе колонны, в одну линию рядом с президентом. Мы абсолютно убеждены, что марш должен быть и будет мероприятием, которое объединит все политические партии, выступающие за наши общие ценности, – добавил он.

Напомним, шествие традиционно состоится в День Победы, 9 Мая. Граждане пройдут маршем от Арки Победы к Мемориалу воинской славы “Вечность”, где возложат цветы и почтят память героев минутой молчания. Ранее к массовому участию в праздновании Дня Победы жителей страны призвал президент Игорь Додон.