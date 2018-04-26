Батрынча – ЛП и ЛДПМ: Не суйте палки в колеса тем, кто пытается найти решения приднестровского вопроса (ВИДЕО)

Батрынча – ЛП и ЛДПМ: Не суйте палки в колеса тем, кто пытается найти решения приднестровского вопроса (ВИДЕО)

Фракция Партии социалистов выступила с жестким осуждением инициативы ЛП и ЛДПМ провести слушания в парламенте по поводу принятого недавно решения о нейтральных транспортных номерах для машин из Приднестровья. 

Мнение социалистов по этому поводу выразил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Мы все любим говорить, что мы страна и народ. Там живут наши граждане, у 200 тысяч из них молдавский паспорт, они тут учатся, у них здесь бизнес и так далее. Это одна из немногих положительных инициатив, призванных обеспечить свободу передвижения тех граждан. Свобода передвижения повлечет за собой и свободу ведения дел, большие переговоры между нами, и хочу вам напомнить, что об этих проблемах говорили и президент Молдовы Игорь Додон с лидером того региона. Правильно делать конкретные шаги, чтобы показать нашу открытость. Нам, фракции ПСРМ, не нравится, что опять кто-то, кто не предложил абсолютно ничего, ни одного конкретного предложения для реинтеграции страны, сегодня пытается политизировать этот вопрос. Мы должны деликатно, шаг за шагом решать эти вопросы, повышать доверие и реинтегрировать страну, – сказал он. 

Батрынча также отметил, что именно благодаря риторике таких партий, как ЛП и ЛДПМ, “мы не можем сблизить два берега Днестра и воссоединить страну”.

– Если у вас нет конкретных решений, не суйте палки в колеса тем, кто пытается найти этот консенсус. И у нас нет доступа в этот регион, и мы хотим свободно ездить в ПМР, и мы хотим, чтобы диалог был. Но если вы постоянно пытаетесь парализовать этот диалог, тогда решение этого вопроса не сдвинется с мертвой точки еще 25 лет, – сказал он. 

В итоге инициатива либералов и либерал-демократов не была поддержана и другими фракциями парламента и ее не включили в повестку заседания.

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