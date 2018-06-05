Батрынча: Люди не должны поддаваться на дешевые лозунги бойкотчиков, готовых ради личных обид пожертвовать людьми

Не успели ещё румыны допить шампанское за то, что “Кишинёв не исчез с карты Европы” и победил “прорумыноамериканский” кандидат, а Конституционный суд по обращению либералов уже ставит под сомнение статус русского языка и считает Закон о функционировании языков морально устаревшим. Об этом на своей странице в соцсети написал исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча, комментируя вчерашние события.

– Что ж, будем бороться. Но на протесте у прорумынского КС не увидел представителей главного борца с русалками с Рублёвки (отдавшего тысячи русскоязычных голосов Киртоакэ 2.0) и представителей бессменного и безальтернативного Воронина (призвавшего пенсионеров к бойкоту выборов), – отметил он.

По словам Батрынчи, характерно, что прорумынский КС принял это решение по результатам выборов. Результатам, которые Демпартия Плахотнюка признала торжеством евроатлантической интеграции.

– Значит, общество должно пройти и эти провокации. Чтобы люди больше не поддавались на дешёвые лозунги бойкотчиков, что во благо личных обид готовы пожертвовать людьми, – подытожил он.