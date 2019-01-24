Батрынча: Любой голос не за социалистов уйдет “вправо” – к Плахотнюку или Санду

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Все, кто участвовал в крупнейших беззакониях против страны и граждан, объединились сегодня против социалистов, чтобы не допустить их победы на выборах. В ход идут самые грязные методы. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал исполнительный секретарь, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

– Ни для кого не секрет, что ПСРМ является безусловным фаворитом в этой избирательной кампании, и поэтому против социалистов объединились абсолютно все: от демократов Владимира Плахотнюка до так называемой правой оппозиции – ЛДПМ-2 или ЛДПМ в юбке. Все те, кто участвовал в беззакониях, краже миллиарда, объединились сегодня с демократами и так называемыми спойлерами против нас. Мы относимся к этому с понимаем, у правых нет ни единого шанса победить, кроме как манипуляциями, обманом и технологиями. В честной борьбе им никогда не победить социалистов, – отметил он.

Батрынча также рассказал, что во всех округах, где ПСРМ является абсолютным фаворитом, против формирования были запущены так называемые партии-спойлеры или “партии-отнималы”, задача которых – отнять у социалистов 3-4%, чтобы кандидат ПСРМ не получил большинства голосов и не победил в округе.

– Мы прекрасно понимаем, что ни у Партии коммунистов, ни у партии Шора, ни у партии Усатого, ни у других партий-спойлеров нет задачи победить ни в одном из округов, и ни в одном из округов они победить не смогут. Их задача – отнять по 3-4% у социалистов, чтобы мы не взяли большинство. В этих округах они фаворизируют кандидатам, выдвинутым и поддержанным демократами Владимира Плахотнюка, либо тем самым ЛДПМ-2. Любой голос не за социалистов пойдет либо к Владимиру Плахотнюку, либо к Майе Санду, но в любом случае он уйдет вправо. Голосовать за маленькие партии будет большой ошибкой, потому что единственная их задача – не допустить победы социалистов, – сказал он.

Батрынча также обратил внимание на беспрецедентные попытки манипуляции и лжи. С большей грязью мы еще не сталкивались, отметил он, подчеркнув, что “у наших оппонентов нет других аргументов или реальных обещаний”.

– Мы отмечаем беспрецедентное давление на наших активистов в территории, случаи запугивания, шантажа. Еще один момент – беспрецедентная коррупция избирателей. Всё, с чем ходят некоторые партии-спойлеры, люди имеют полное основание брать, потому что это всё украдено у них, но граждане должны очень объективно подходить к вопросу своего выбора и не отдавать голоса за те партии, которые занимаются откровенным подкупом избирателей, – добавил он.

Социалист также рассказал, что спойлеры используют атрибутику красного цвета и даже символику ПСРМ – звезду. В столице и в районах страны “отнималы” собирали подписи за своих кандидатов, обманывая граждан, что они “от социалистов”.

– Мы абсолютно уверены в своих силах и своих кандидатах, мы не боимся подобных проектов, но хотим, чтобы люди были объективно информированы об этих процессах, – подытожил он.