Батрынча: КС лишает полномочий президента, за которого проголосовало больше людей, чем за весь парламент

Батрынча: КС лишает полномочий президента, за которого проголосовало больше людей, чем за весь парламент

Недолегитимное парламентское большинство за которое никто не голосовал, лишает полномочий президента страны, за которого проголосовало больше людей, чем за весь парламент из 101 депутата. Об этом на своей странице в соцсети написал депутат ПСРМ Влад Батрынча, который прокомментировал сегодняшнее решение КС. 

Социалист отметил, что покорный Конституционный суд даже не рассматривает позицию и мнение легитимного главы государства, в очередной раз прислуживая недолегитимному парламентскому большинству.

– Из области научной фантастики: Конституционный суд отменяет решения парламентского большинства на основании сомнения в его легитимности и соблюдении принципа конституционной суверенности народного волеизъявления. Но… для этого надо иметь правовое государственническое мышление, собственную позицию и элементарную смелость. Ведь судьи КС должны быть лучшими и достойнейшими представителями судебной системы. Они неприкосновенны и защищены Конституцией. Хотя, о чём мы, – отметил Батрынча. 

Ранее принятое Конституционным судом решение прокомментировал и сам президент.

 

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