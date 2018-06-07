Батрынча: Конституции США уже сотни лет, но почему-то никто не говорит, что она устарела (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов ответил депутату ЛДПМ Марии Чобану, которой не понравилось, что на сегодняшнем заседании парламента социалисты выступили с инициативой принятия декларации в защиту русского языка. В частности, Чобану отметила, что есть много других, более важных проблем, решением которых следовало бы заняться.

– Я согласен с вами, госпожа Чобану. Процветает коррупция, у нас есть проблемы с правосудием, экономикой, массовым исходом населения из страны. И в этой ситуации поднимать ради парламентских выборов эту деликатную и чувствительную проблему, провоцировать разделение общества, эти противоречивые и абсолютно не нужные дискуссии было очень опасно, – сказал Влад Батрынча.

Социалист подчеркнул, что “в Европе, к которой вы так стремитесь, проблема языка давно решена”.

– И только вы искусственно всякий раз возвращаетесь к этой проблеме, и перед выборами снова хотите посеять истерику в обществе. Конституции США сотни лет, но почему-то никто не говорит, что она уже не является актуальной. Более 1 миллиона граждан говорят на русском языке, и если мы хотим строить демократическое и правовое государство, мы должны создавать единые условия для всех граждан страны, а не моноэтническое государство, к которому вы так стремитесь, – добавил он.

Напомним, что парламентское большинство не поддержало инициированную социалистами декларацию в защиту русского языка.