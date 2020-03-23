Батрынча: Китай продемонстрировал образец того, как надо организовываться и защищать людей

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Китай обладает высокой дисциплиной, стабильностью, единством, культурой и невероятным потенциалом. Это те качества, которые экзистенциально важны в современном мире, полном провокаций и вызовов. Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что на протяжении последних лет наблюдает за Китаем и дважды побывал там с официальной делегацией. Кроме того, Батрынча возглавляет группу дружбы Молдовы с Китаем.

– Своими глазами убедился, что китайский гений рождает мировое технологически-инженерное, экономическое чудо. За Китаем – будущее. Эта держава будет определять дальнейшую историю, – считает он. По мнению Батрынчи, качества Китая востребованы сегодня и в нашей стране, и во всём мире – для выживания, для развития и для культуры. – И даже в борьбе с современным вызовом мира, коронавирусом, Китай продемонстрировал образец того, как надо организовываться и защищать людей. Желаю больших успехов нашим китайским партнёрам и друзьям! – подытожил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.