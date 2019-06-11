Батрынча: Каждый из нас должен сказать – “Хватит!”. Нельзя больше бояться и молчать

Комментарий председателя фракции Партии социалистов в парламенте Влада Батрынчи от первого лица.

Хватит!

Дорогие друзья…Пусть это будет несколько эмоционально. Неважно, что вы подумаете лично обо мне.

Сегодня борьба не за функции, не за власть. Режим игнорирует не просто решения 61 законно избранных депутата парламента. Они плевали на мнение всех граждан Молдовы!

Борьба за достойное, нет, просто за лучшее будущее Молдовы и её народа. За всех простых людей, которые устали от беспредела и безнадёжности. Как много наших близких, друзей покинуло Молдову… Как довели до отчаяния тех, кто остался и борется с нищетой и бесправием. За наших родителей и дедов, которых обрекли на унизительную старость.

Режим ДПМ Плахотнюка держит в атмосфере страха всю страну.

Хватит! Каждый из нас должен сказать: “Хватит!”. Мы как никогда нуждаемся в голосе каждого. Позвоните близким. Позвоните вашему соседу, советнику, примару. Скажите своему руководителю, что так продолжаться не может.

Пишите в соцсетях. Оставьте своё мнение под публикацией. Не молчите, не бойтесь! Всех не уволят, всех не накажут!

Мы сделали первые, очень важные шаги. Режим дрогнул. Но это раненый зверь. И он опасен в своём желании отомстить.

Нельзя больше бояться и молчать.

Говорите, пишите. И ваш голос будет самым больших вкладом в будущее страны. Страны, в которой руководство будет нас слышать и бояться общественного мнения. Страны, в которой мы будем верить судьям и правительству. Потому что мы их сможем избирать, а они будут уважать людей.

Сегодня они нас боятся, уверяю! Но останавливаться нельзя, давление на узурпаторов власти лишь должно нарастать!

Пожалуйста, не молчите!