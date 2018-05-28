Батрынча: Каждый голос за Нэстасе равен голосу за мафию и бандитов, грабивших страну последние 10 лет (ВИДЕО)

Сегодня в борьбе за Кишинев произошла большая “униря” – объединились Нэстасе, Киртоакэ, Гимпу, Шалару, Лянкэ, ЛДПМ и все, кто виноват в беззакониях последних лет в Молдове.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что кандидат в генпримары Кишинева Андрей Нэстасе – это человек, который изображает себя борцом с коррупцией, но в реальности объединился с коррупционерами, ворами, бандитами.

– Про Шалару Нэстасе говорил, что он марионетка Плахотнюка, а сегодня Шалару призвал к созданию единого фронта, чтобы сделать Нэстасе примаром Кишинева. О Лянкэ Нэстасе говорил, что он коррупционер, бандит, преступник, о Гимпу – что он пешка Плахотнюка и преступник. А сегодня Гимпу и Киртоакэ уже красивые и полезные, и открыто поддерживают Нэстасе, – отметил депутат-социалист.

Батрынча отметил, что всех этих людей Нэстасе называл слугами Плахотнюка, но сегодня он сам объединился с ними.

– И каким борцом с коррупцией и бандитами является Нэстасе, если он уже сегодня открыто поддерживается ими? Эти варварам казалось, что они будут править вечно, и сегодня они хотят сохранить власть над Кишиневом. Нэстасе достиг преступной договоренности с Шалару и остальными слугами Плахотнюка. И сегодня Молдовану, Фляш, Грозаву и другие преступники сохраняют свои должности, потому что они расположены к Нэстасе. Вопрос Нэстасе: если вы говорили, что будете бороться с бандитами, почему вы вступили в тайный преступный сговор с бандитами, и почему вы обещали им, что сохраните всех их на постах? – спросил народный избранник.

Батрынча также отметил, что Нэстасе активно и без зазрения совести использует административный ресурс: несколько дней назад ему предоставили его в претуре сектора Буюканы, а в ближайшие дни предоставят в претуре сектора Ботаника. Депутат подчеркнул, что Нэстасе абсолютно такой же, как и Киртоакэ и другие бандиты, место которых он хочет занять.

– Господин Нэстасе, вы боретесь с олигархами, или хотите быть одним из них, быть рядом с Плахотнюком и грабить этот народ? Как вы хотите вместе с Гимпу, Шалару, ЛДПМ и другими слугами Плахотнюка бороться с Плахотнюком и его слугами? Вы смешны, потому что даже Киртоакэ, которого вы называли угрозой для Кишинева, ваш партнер. Молдовану уже здоров, Лянкэ – полезен, Шалару – красивый. Так с кем вы собираетесь внедрять изменения в столице? – изумился Батрынча.

Депутат отметил, что для жителей Кишинева всех граждан Молдовы Нэстасе более является не представителем оппозиции, а частью преступной власти. Батрынча призвал кишиневцев в ближайшее воскресенье не голосовать за Нэстасе, так как голос за него означает голос за тех же, кто ограбил страну.

– Ни единого голоса за мафию и бандитов, не единого голоса за Нэстасе, потому что он – то же самое, что Гимпу, Шалару, ЛДПМ и Плахотнюк, – добавил социалист.

В то же время Батрынча отметил, что если кишиневцы хотят, чтобы все коррупционеры и воры из примэрии ответили перед законом, их единственный выбор – Ион Чебан, который ранее обличил Гамрецкого, Киртоакэ, Фляша и других чиновников.

– Хватит издеваться над муниципием Кишинев. В это воскресенье вся мафия должна быть обезглавлена, а потому ни единого голоса за Нэстасе, который произвел “великое объединение” и единый фронт с Либеральной партией, партией Шалару, Демократической партией и Либерально-демократической партией, – подытожил Батрынча.