Батрынча: Канду осудил самого мажоритарного акционера ДПМ?

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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча прокомментировал тот факт, что вице-председатель ДПМ Андриан Канду категорически осудил “использование птиц” на мероприятии в поддержку правительства демократов, назвав это “неуместной идеей” и отметив, что он не знает, кому она принадлежала.

– А чему тогда счастливо улыбаются партийный босс Плахотнюк и минутный “президент” Филип? Помогите понять. Канду осудил самого мажоритарного акционера ДПМ? Запутался, – иронично отметил Батрынча.