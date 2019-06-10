Батрынча: Канду осудил самого мажоритарного акционера ДПМ?

Батрынча: Канду осудил самого мажоритарного акционера ДПМ?

Председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча прокомментировал тот факт, что вице-председатель ДПМ Андриан Канду категорически осудил “использование птиц” на мероприятии в поддержку правительства демократов, назвав это “неуместной идеей” и отметив, что он не знает, кому она принадлежала. 

– А чему тогда счастливо улыбаются партийный босс Плахотнюк и минутный “президент” Филип? Помогите понять. Канду осудил самого мажоритарного акционера ДПМ? Запутался, – иронично отметил Батрынча.  

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