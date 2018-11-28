Батрынча: Это был самый коррумпированный и постыдный парламент за всю историю Молдовы (ВИДЕО)

За 4 года мандата законодательного органа социалисты были и остаются единственной оппозиционной силой, будучи, при этом самой крупной фракцией в парламенте. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности ПСРМ в законодательном органе заявил исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов Влад Батрынча.

Он напомнил, что социалисты остались верны своему обещанию ни с кем не вступать в коалиции, и последовательно требовали роспуска парламента.

– Это самый коррумпированный и самый постыдный парламент за всю историю страны. Примерно 40 депутатов из 101 путем различных коррупционных актов перешли в фракцию ДПМ. Речь о Партии коммунистов Владимира Воронина, который делегировал 15 депутатов в большинство демократов, о ЛДПМ, которая делегировала 18 депутатов, о ЛП, которая делегировала 5 депутатов. Эти депутаты предали тех, кто голосовал за них, – сказал он.

Батрынча добавил, что социалисты были самой активной силой и постоянно проливали свет на творимые властью беззакония. Социалист также отметил, что парламентское большинство – это те самые люди, которые либо участвовали в краже века, либо покрывали ее, которые принимали участие в сомнительных приватизациях, которые способствовали тому, чтобы граждане покидали Молдову, которые обещали повышение зарплат и пенсий, говорили об истории успеха, но благодаря которым люди стали еще беднее.

Депутат также напомнил, что за 2 года социалисты инициировали и добились отставки двух правительств страны – Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича.

– Эти правительства были назначены в результате тайных политических договоренностей и путем коррупции. Хотим напомнить о роли ЛДПМ, которая сейчас вместе с партией Майи Санду, они голосовали и за миллиард, и за аэропорт, и назначили эти правительства. И коммунисты, которые в последнее время пытаются представить себя большими героями, голосовали и за председателя парламента, и за правительство Габурича, подставив плечо поддержки этой постыдной власти. Социалисты были единственными, кто боролся в этом парламенте за справедливость, закон и благосостояние граждан, – сказал Батрынча.

Социалист призвал всех граждан дать достойную оценку всем партиям, которые были в составе этой власти, и подчеркнул, что единственная сила, которая может стать альтернативой пока еще действующего руководства Молдовы, – это ПСРМ.