Батрынча: Из-за группировки Санду-Шор-Канду-Нэстасе граждане могут остаться без зарплат и пенсий

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Молдова находится на пороге кризиса, вызванного пандемией COVID-19. На медицинскую систему оказывается беспрецедентное давление. Мировая экономика серьезно пострадала, и наша страна не исключение. Также наблюдается засуха, которая может нанести серьезный урон сельскохозяйственным культурам. Об этом на своей странице в соцсети пишет вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

В этих условиях, подчеркивает он, граждане страны, в том числе предприниматели, нуждаются в поддержке государства. Именно поэтому правительство договорилось о выгодном кредите на 200 млн евро с Российской Федерацией, а также о кредитах с МВФ и другими международными структурами.

– К сожалению, группировка Санду-Шор-Канду-Нэстасе блокирует этот займ в Конституционном суде. Оппозиция хочет заблокировать через КС и пакет мер в поддержку граждан и деловой среды. Если не поступит утвержденная парламентом существенная помощь от России, граждане могут остаться без зарплат и пенсий. О ремонте дорог, создании новых рабочих мест и так далее в этой ситуации не может быть и речи. В связи с этим призываем к сознательности политического класса, в особенности представителей оппозиции: проявите ответственность! Действуйте в интересах граждан, во имя страны, ради жителей этого государства! – отметил Батрынча.

Он также подчеркнул, что отныне граждане будут пристально следить за деятельностью Конституционного суда: будет ли он руководствоваться Высшим законом нашей страны или служить интересам определенных группировок.

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