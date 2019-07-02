Батрынча: Государству был нанесен многомиллиардный ущерб (ВИДЕО)

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Следственная парламентская комиссия, занимающаяся изучением процессов приватизации и концессии, осуществленных в период с 2013 до 2019 годы, только начала свою работу, но уже определила, что государству был нанесен неимоверный ущерб из-за махинаций и преступных схем, проводимых режимом Плахотнюка. Об этом сообщили представители данной комиссии по окончании заседания, уточнив, что они определились со списком приоритетных объектов расследования.

По словам представителя данной следственной парламентской комиссии, председателя фракции Партии социалистов Влада Батрынчи, главным критерием, по которому проводилась оценка процессов приватизации данных госпредприятий, является ущерб, нанесенный обществу и государственному бюджету. В данной связи, Батрынча сообщил, что на слушания по вопросу кишиневского Международного аэропорта, госпредприятия, приносившего ежегодный доход, будет дополнительно вызван депутат-социалист Олег Липский, который в прошлом созыве парламента занимался расследованием этого вопроса и обладает полными данными об ущербе, нанесенном государству в связи со сдачей его в концессию. Отдельным вопросом рассматривалась приватизации компании Air-Moldova, денационализацию которой Батрынча назвал преступной.

– Хорошо известно, что компания Air-Moldova была прибыльной. Однако авторы отчуждения этой компании организовали преступный план, который проводился в несколько этапов. На первых 2 этапах эта компания искусственно, преступно и преднамеренно была доведена до угнетающего финансового состояния. Контракты на предоставление услуг, а также закупка всего необходимого для работы предприятия осуществлялись по завышенным вдвое, втрое, неадекватным ценам, – сказал он.

По словам председателя парламентской фракции ПСРМ, банкротство компании проводилось намеренно для того, чтобы впоследствии, при выставлении на продажу Air-Moldova, снизить ее цену. Батрынча отметил, что подобная тактика искусственного банкротства была использована и в отношении ГП Tutun-CTC.

– Люди, которые до недавнего времени держали захваченными госструктуры, продали это предприятие за 160 миллионов леев, что составляет порядка 8 миллионов евро. Чтобы вы понимали, рыночная цена подобного рода предприятий на международном рынке составляет порядка 1 миллиарда евро. Даже если оценить стоимость нашего Tutun-CTC в 800 миллионов евро, то мы поймем, что компания была продана всего за 1% от его рыночной стоимости, – добавил социалист.

В то же время, глава парламентской фракции ПСРМ подчеркнул, что банкротство Tutun-CTC проводилось преднамеренно на протяжении 10 лет, когда у власти в стране были различные представители альянсов за евроинтеграцию.

– В последние годы различные правительства, но, по сути, тот же режим, сделали все возможное для того, чтобы предприятие Tutun-CTC было подготовлено к подобного рода сделке за смехотворную сумму в 160 миллионов леев или 8 миллионов евро. При этом государство в последнее время вложило в восстановление Tutun-CTC 90 миллионов леев, – отметил он.

В данной связи Влад Батрынча констатировал, что при таком расчете, за компанию, которую можно было продать за 1 миллиард евро, с учетом вложений государства, было получено всего 3,5 миллиона евро. Подводя итог, председатель парламентской фракции Партии социалистов подчеркнул, что работа данной следственной комиссии направлена на выявление нарушений в процессе приватизации и концессии, на установление суммы ущерба, нанесенного государству данными процессами, а также на установление виновных и доказательства их вины перед обществом и государством.

