Батрынча: Филип угрожает уголовными делами примарам и советникам, поддержавшим новую власть (ВИДЕО)

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Несмотря на то, что у нас есть новое правительство и легитимное парламентское большинство, бывшее правительство Павла Филипа не сдается и не позволяет новоизбранному кабинету министров начать свою работу и реализовывать свою программу, принятую единогласно депутатами. Об этом на заседании парламента заявил председатель фракции ПСРМ Влад Батрынча.



Социалист отметил, что, по имеющейся у него информации, после того, как представители местной публичной власти по всей стране выступили с заявлениями в поддержку и признанием новой власти, как это сделал и весь цивилизованный мир, Павел Филип вызвал сегодня в 16.00 этих примаров и советников в правительство. В данной связи Батрынча выступил с обращением в адрес последнего.

– Господин Филип, у нас есть новое правительство и есть парламентское большинство. Прошу вас подчиниться этому и не созывать местную публичную администрацию, не запугивать людей, не угрожать примарам и советникам. Этим самым вы только усложняете ситуацию и ваше личное будущее. У людей есть право на собственную позицию, и нечего их звать в правительство и угрожать им, в том числе, уголовными делами. Вы не вправе это делать, – сказал Батрынча, призвав международное сообщество обратить на это внимание.