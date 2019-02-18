Батрынча: Есть большие вопросы относительно легитимности предстоящих выборов (ВИДЕО)

0

Партия социалистов продолжает мониторизировать деятельность всех своих электоральных конкурентов. Речь идет, в первую очередь, о правящей партии, а также о партии “Шор”, которая ежедневно занимается подкупом избирателей, а правовые органы делают вид, что не замечают этого. Об этом в рамках пресс-конференции заявил исполнительный секретарь, кандидат в депутаты ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что выводы об избирательной кампании социалисты представят на своей заключительной пресс-конференции, которая пройдет в пятницу.

– Но уже сегодня мы можем сказать, что после того, как было принято решение о переносе избирательных участков в Приднестровье, – это не что иное, как попытка снизить число граждан, которые придут голосовать 24 февраля. Это четкое желание создать барьеры на пути реализации конституционного права на голосование граждан РМ, которые живут на территории Приднестровья, – сказал Батрынча.

В данной связи социалист также напомнил о решении правительства открыть всего 11 участков на территории РФ, где живут более 500 тысяч молдаван. Батрынча отметил, что ПСРМ квалифицирует это как грубое нарушение закона.

– Наших сограждан практически отстраняют от избирательного процесса. А то, что произошло в США, где участки будут открыты в баптистских церквях с явным влиянием одного предвыборного кандидата, то, что произошло в Канаде, где на десятки тысяч граждан будет открыт всего один участок – если все это суммировать и добавить к этому использование административного ресурса, подкуп избирателей и так далее, появляются большие вопросы относительно легитимности предстоящих выборов, того, будут ли они признаны гражданами и международными партнерами, – добавил он.