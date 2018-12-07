Батрынча: ДПМ старается заранее подготовить сценарий непризнания выборов

Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча прокомментировал обвинения Демократической партии в адрес ПСРМ о фальстарте и начале предвыборной агитации раньше срока.

По словам Батрынчи, подоплека обвинений демократов очевидна и лежит на поверхности. В частности, отметил он, все опросы показывают, что у ДПМ нет шансов сохранить за собой парламентское большинство и контроль правительства после выборов, и очень высока вероятность того, что большинство получит ПСРМ.

– Если же никакая партия не получит парламентское большинство в результате выборов, то никто не захочет создавать коалицию с ДПМ. В этом случае неминуемы досрочные парламентские выборы во второй половине 2019 года, на которых шансы ПСРМ еще вырастут, а шансы ДПМ упадут. Вот поэтому ДПМ старается заранее подготовить сценарий непризнания выборов 24 февраля, чтобы в случае чего оперативно провести повторные выборы в марте – апреле, пока еще будет финансовый и админресурс, – считает социалист.

Батрынча подчеркнул: ПСРМ не проводит предвыборную агитацию. Что же касается процедуры праймериза, которую Партия социалистов еще полностью не закончила, то речь, по словам исполнительного секретаря формирования, идет о внутренней партийной процедуре выборов возможных кандидатов для участия в парламентских выборах.