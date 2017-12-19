Батрынча: ДПМ окончательно расписалась в соучастии в деле украденных миллиардов и аэропорта

Социалист прокомментировал перестановки в правительстве РМ.

Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча заявил о том, что своими действиями Демпартия окончательно расписалась в соучастии в деле украденных миллиардов и аэропорта.

– Так, Лянкэ доверили окончательно добить «историю успеха» на ниве провальной евроинтеграции Молдовы. Генеральная прокуратура s-a autosesizat, прокурор плотнее прикрыл дверцу сейфа. Александру Тэнасе согласился заработать ещё пару миллионов на «реформе юстиции» государства, в будущее которого он не верит, а существование считает исторической ошибкой. Ну а граждане из Конституционного суда с некоторым возбуждением просматривают объявления о продаже особняков на Телецентре. P.S. Верните Майю Санду, – написал на своей странице в соцсети Батрынча.

Напомним, что бывшие премьер-министры страны, при руководстве которых из финансово-банковской системы страны был украден миллиард долларов, возвращаются в правительство Молдовы и будут занимать в нем важные должности. В то же время министром юстиции страны отныне будет бывший председатель Конституционного суда республики, унионист Александр Тэнасе. Сменились руководители и трех министерств.