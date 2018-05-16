Батрынча: ДПМ изображает Раду “независимым кандидатом”, так как стесняется собственного рейтинга (ВИДЕО)

Представляя Сильвию Раду независимым кандидатом, Демпартия признаёт, что антирейтинг формирования может запросто “похоронить” ее надежды на победу на выборах.

Об этом, комментируя сатирическое видео об этом кандидате в генпримары Кишинева, заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча.

– Это как надо стесняться собственной партии и рейтинга, чтобы так старательно делать мадам “кандидат неафилиат политик”. Как красиво граждане расписались, что антирейтинг Демпартии может просто похоронить “независимую” и перспективную особу с миллионными скелетами в пыльном испанском шкафу, – написал он на своей странице в соцсети.