Батрынча – депутатам ПДС и ППДП: Не нужно строить из себя святых, мы всё помним (ВИДЕО)

0

Внедрение социальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан, было одним из условий поддержки социалистами правительства Майи Санду в прошлом году. Однако после того, как эта поддержка была получена, кабинет министров постоянно откладывал реализацию инициатив, то и дело ссылаясь на “отсутствие денег”. Об этом забывчивым бывшим партнерам по коалиции, депутатам из ПДС и ППДП, напомнил вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он также отметил, что именно правительство Санду согласилось, в процессе переговоров с МВФ, на повышение налогов и акцизов в нашей стране, хотя социалисты были категорически против этого и отмечали, что это не приведет к ничему хорошему.

– Поэтому не нужно строить из себя святых. У всех нас хорошая память, – сказал он.

Батрынча также призвал депутатов ПДС и ППДП не спекулировать не тему реформы юстиции и деятельности Генеральной прокуратуры и не вводить в заблуждение граждан по этим и многие другим вопросам, включая те, которые данные избранники сегодня пытались “пакетом” внести в повестку заседания. Он выразил уверенность в том, что депутатам следует прийти к консенсусу и не превращать парламент в “поле для деклараций”, в противном случае социалистам “тоже есть что вспомнить”.

– Давайте по всем вопросам находить решения, чтобы граждане видели, что этот парламент действительно работает, – подытожил он.