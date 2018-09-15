Батрынча: Демпартия безнадёжно погрязла в стремлении переиграть самих себя

Депутат от Партии социалистов Влад Батрынча обрисовал, как правящая Демпартия видит “промолдавское” направление и отказ от односторонней геополитики.

– Это введение в конституцию евроинтеграции и открытие центра НАТО, поощрение унионистских движений и маршей, история румын и отказ от Истории Молдовы, разрешение гей-парадов, введение цензуры СМИ и запрет российских ТВ, выдворение российских дипломатов и закрытие аэропорта, сдача в концессию американской компании 40% территории Молдовы, системное уничтожение молдавского производителя и отдача внутреннего рынка западным импортерам, продажа суверенитета страны Международному Валютному Фонду.

Демпартия безнадёжно погрязла в стремлении обмануть/переиграть самих себя, – отметил социалист.