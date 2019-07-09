Батрынча: Демократы использовали Генпрокуратуру, чтобы сколотить состояние и удовлетворить свои интересы (ВИДЕО)

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Председатель фракции ПСРМ в парламенте страны Влад Батрынча уличил демократов в двойных стандартах. Сегодня последние грудью встали на защиту генерального прокурора и начали призывать коллег из других фракций к соблюдению закона, который сами же регулярно нарушали.

– Я не слышал, чтобы, когда они были у власти, они так же сладко говорили, когда генеральный прокурор возбуждал уголовные дела против депутатов. На том этапе все было “ок”. Демократы говорили про изменение Конституции. Да, мы голосовали за это, но для того, чтобы всенародно избранный президент сам назначал генерального прокурора. А они что сделали? Когда президент уже был избран, подняли среди ночи господина Тимофти, дали указ и он подписал о назначении на эту должность Эдуарда Харунжена, – сказал он во время выступления с парламентской трибуны.

Батрынча также отметил, что хотел бы узнать о “независимости Генеральной прокуратуры”, когда из 200 примаров у демократов их стало 750, а на местную власть постоянно оказывалось давление. Осудил он и заявление Харунжена о недопустимости публикации отчета “Кролл”, на проведение которого потратили огромные деньги.

– Их можно было сэкономить, если бы те прокуроры, которые подписались в поддержку ДПМ, просто выполняли бы свою работу, – добавил Батрынча.

Социалист считает, что участь следующего прокурора будет весьма сложной, однако, отметил он, граждане ждут транспарентности и информации по многим вопросам, представляющим общественный интерес.

– 8 июня парламент принял заявление, в котором признал РМ захваченным государством, и это абсолютно веская причина для того, чтобы сегодня проголосовать за то, что назначение Харунжена на пост генпрокурора было незаконным. Мы, фракция ПСРМ в полном составе, проголосуем за это, потому что Генеральная прокуратура – это последний бастион в руках этих, кто смеется над тем, что мы делаем. Они использовали Генпрокуратуру, чтобы сколотить состояние и удовлетворить свои интересы, – добавил он.

Батрынча также отметил, что ГП и лично Харунжен не сделали ничего для расследования “кражи века”, и ему предстоит ответить и за это, и за другие нарушения и преступления и соучастие в них. Социалист выразил надежду, что новый генпрокурор прольет свет на “нарисованные” против депутатов уголовные дела.

– Люди ждут от нас справедливости, и мы обязаны ее восстановить, потому что в противном случае люди потеряют последнюю надежду, – подытожил он.