Батрынча – демократам: У вас нет ни единого шанса!

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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча выступил с ответом на своей странице в соцсети по поводу голосования молдавской делегации в ПАСЕ “для некоторых молдавских политиков, страдающих специфическими провинциальными подходами”.



В частности, Батрынча отметил, что за новый Регламент ПАСЕ, который обеспечивает права и полномочия всех государств Совета Европы (в том числе, и Российской Федерации), проголосовали 39 из 47 государств-участников комитета министров и большинство членов Парламентской Ассамблеи, среди которых Германия, Австрия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Румыния и многие другие. Новые исторические и политические условия получили поддержку самых известных и авторитетных парламентариев Европы, добавил он.

– И Молдова проголосовала за новую Европу, объединенную Европу, от Лиссабона до Владивостока. Мы голосовали за парламентаризм, за диалог, за подлинную демократию. Мы голосовали против примитивизма и разделения. Против проблем прошлого. Мы голосовали за будущее! – отметил он.

Депутат ПСРМ также напомнил, что “у нас, в Республике Молдова, падение бандитско-олигархического режима, изменения к лучшему, стали возможны благодаря этому новому подходу, благодаря общей позиции Европы, СЕ, ЕС и России”.

– Вместе, будучи сплоченными, мы создаем новую реальность, мы меняем историю. Мы – социалисты, вместе с блоком «ACUM». Мы приветствуем голосование господина Андрея Нэстасе! А примитивные попытки прежней власти вернуть нас в область раскола, к милитаристской риторике, мы считаем жалкими и отчаянными. У вас нет ни единого шанса! – подытожил он.