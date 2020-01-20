Батрынча: Дело о «финансировании ПСРМ» было возобновлено, чтобы шантажировать партию

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Исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель Парламента Республики Молдова Влад Батрынча заявил, что дело о «финансировании Партии социалистов» было открыто четыре года назад прежним режимом для того, чтобы шантажировать партию.

Заявление было сделано в контексте сегодняшних деклараций генерального прокурора Александра Стояногло, согласно которым дело о «финансировании ПСРМ» было возобновлено руководством Антикоррупционной прокуратуры (ПА) под сильным политическим давлением через прессу в течение нескольких месяцев в ноябре-декабре 2019 года. Стояногло также отметил, что в этом деле допущены серьезные отклонения по процедуре. По словам прокурора, эти нарушения были сознательно совершены бывшим руководителем Антикоррупционной прокуратуры Виорелом Морарем.

Влад Батрынча утверждает, что прежний режим не смог шантажировать формирование «по той простой причине, что все действия социалистов были и являются законными».

– Дело «перезапустил» Виорел Морарь, которого СМИ в последние годы называли «прокурором Плахотнюка». Скорее всего, сейчас эта тема вновь была поднята для того, чтобы представить Мораря, фигурирующего в уголовном деле, жертвой, – сказал исполнительный секретарь ПСРМ.

По словам депутата, было бы хорошо, чтобы Генеральная прокуратура пролила свет на это дело.

– Мы, социалисты, наиболее заинтересованы в том, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе, – отметил он.

Исполнительный секретарь ПСРМ обратил внимание, что формирование, членом которого он является, а также президентура и правительство стали также мишенями организованных атак оппозиционных СМИ.

– Мы осознаем заказной характер этих очерняющих материалов, напрочь лишенных фактологической основы, – прокомментировал Влад Батрынча.

Исполнительный секретарь ПСРМ призвал журналистов быть корректными и отказаться от манипуляций.