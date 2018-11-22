Батрынча: Действующее парламентское большинство хочет установить механизмы контроля над следующим (ВИДЕО)

Попытка этой власти контролировать следующую законодательную власть через нынешнего председателя парламента – это попытка узурпировать власть в парламенте. Об этом с трибуны заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча, выступая по поводу внесенного в законодательный орган страны нового регламента парламента, который демократы намерены в спешке принять до конца своего мандата.

Социалист подчеркнул, что данное намерение свидетельствует лишь о том, что пока еще действующая законодательная власть в Молдове в последние дни своего существования хочет получить контроль над следующей законодательной властью.

– Мы практически переходим на парламентскую монархию. Важно то, что новая законодательная власть, согласно парламентским традициям, должна возглавляться самым возрастным, самым мудрым депутатом. Попытка этой власти контролировать следующую законодательную власть через нынешнего председателя парламента – это попытка узурпировать власть в парламенте. А учитывая то, что парламент исполняет суверенитет от имени народа – это попытка узурпировать государственную власть, – сказал он.

Батрынча отметил, что еще одна идея проекта заключается в том, что следующая законодательная власть сможет управляться в отсутствие парламентского большинства.

– Если вы проанализируете, есть очень интересно положение, что даже в отсутствие парламентского большинства должен быть обеспечен акт управления – а как он может быть обеспечен в отсутствие большинства? Кто может объяснить из юристов? Даже в этих вещах президент РМ после консультаций фракций «обязан», по словам Канду, назначить кандидатуру премьер- министра. Чей это представитель? Кто будет этот человек и кто поддержит этого кандидата на функцию премьер-министра в отсутствие большинства? Разве это не основание для узурпирования государственной власти? Это вам кажется конституционным, демократическим? – сказал он.

Социалист также раскритиковал положения проекта, относящиеся к утверждению мандатов депутатов, процедуре повышения их иммунитета и другие пункты.

– Мы понимаем, что в этом проекте очень важные механизмы, чтобы контролировать следующий парламент, с минимальным количеством депутатов в нем. Это абсолютно антидемократично, антиконституционно, это щит. Когда парламент распустится, он хочет установить механизмы контроля над следующим парламентом. Это не признают ни международные партнеры, ни граждане. И каково будет доверие к этому парламенту? Вы хорошо знаете, как доверяют сегодня парламенту. Если вы утвердите этот проект, ситуация еще больше усугубится, – добавил Батрынча.

Обратил он внимание и на то, что рабочим языком законодательного органа предлагается сделать румынский, что также, по словам социалиста, недопустимо.

– Уважаемые коллеги, мы прекрасно понимаем, чего добивается парламент этим проектом. Но считаем, что в последней инстанции граждане должны решать, каким будет следующий парламент. В нем должны быть парламентские фракции, большинство, и он должен работать в интересах граждан. То что содержится в это проекте – абсолютно антидемократично, поэтому фракция социалистов предлагает исключить этот проект из повестки парламента, – сказал он.

Несмотря на приведенные доводы, парламентское большинство не только не поддержало инициативу, но и приняло проект в первом чтении.