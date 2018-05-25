Батрынча дал совет Нэстасе: Гоните в шею своих консультантов!

Андрей Нэстасе бежит от дебатов с кандидатом от Партии социалистов на пост генпримара Ионом Чебаном по совету своих консультантов, потому что они понимают, что он проиграет тому по знаниям и подготовленности.

Об этом заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил, что те же консультанты советуют Нэстасе атаковать контркандидата на расстоянии.

– Нэстасе называет публичные дебаты цирком, а его участников – “циркачами”. Вместо этого Нэстасе посылает на публичные дебаты провокаторов с написанными на листочке вопросами, они атакуют Чебана, используя язык ведущих Public…упс, JurnalTV, кричат и пытаются спровоцировать конфликт на скрытую камеру. Прячась за спинами провокаторов, Нэстасе проявляет трусость и примитивизм. Такими же грязными методами пользовались Гимпу-Киртоакэ. Они сделаны из одного теста, – заметил Батрынча.

В пример Нэстасе Батрынча привёл его контркандидата Иона Чебана. Так, ни на одних дебатах Чебан не прятался ни от одного вопроса, пусть даже неудобного и провокационного, намеренно заданного сторонниками Нэстасе, и не допускал агрессии.

– Учитесь, пусть даже у оппонента, домнуле Нэстасе! А консультантов гоните в шею, ну их! – посоветовал Батрынча.

Напомним, на сегодняшних публичных дебатах Ион Чебан вновь достойно ответил на неудобные вопросы провокаторов Нэстасе.