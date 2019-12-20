Батрынча: Благодаря социалистам были приняты наиболее важные социальные законы!

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Благодаря парламентской фракции ПСРМ в составе 36 депутатов стало возможным провести положительные изменения в стране. Преодоление политического кризиса, создание парламентского большинства, принятие пакета социальных законов, создание комиссий по расследованию – всё это произошло благодаря самой большой фракции в парламенте, Партии социалистов. С таким заявлением выступил вице-спикер Парламента, депутат от ПСРМ Влад Батрынча на последнем заседании осенне-зимней сессии.

– Я горжусь тем, что представляю крупнейшую и наиболее дисциплинированную фракцию в Парламенте Республики Молдова, фракцию ПСРМ, – сказал Батрынча.

Депутат призвал своих коллег по бывшему парламентскому большинству быть объективными и правильными и воспринимать все успехи, зарегистрированные с июня.

– Сегодня правительство инициирует процедуру возврата аэропорта, компании« Air Moldova», потому что в Парламенте Республики Молдова было большинство. Это работа и общий результат. Давайте скажем, что это было сделано коалицией, – отметил парламентарий.

Батрынча напомнил, что парламенту, благодаря фракции ПСРМ, удалось на нынешней сессии принять ряд социальных законов, устанавливающих индексацию пенсий два раза в год, увеличивающих зарплату для некоторых категорий бюджета, создать комиссии по расследованию случаев мошенничества в банках, незаконной приватизации. Депутат ПСРМ отметил, что тесное сотрудничество между президентом, парламентом и правительством обеспечит выполнение обязательств, взятых перед гражданами, чтобы их жизнь стала лучше.

– Желаю, чтобы в 2020 году мы сделали больше конкретных вещей, больше говорить о правде и показали пример всему обществу, – сказал Батрынча.

Депутат от ПСРМ призвал всех народных избранников и впредь проявлять политическую волю, поскольку на февральских выборах граждане вручили мандат всем 101 депутату парламента страны.