Батрынча – альянсу: Спуститесь с небес на землю! (ВИДЕО)

У представителей правящей коалиции была историческая возможность реализовать все данные гражданам обещания о европейской интеграции Молдовы. Однако, даже несмотря на чрезмерную пропаганду, в настоящий момент власти не верит даже половина населения страны. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Он отметил, что в любой европейской стране подобный вопрос, как внесение геополитического вектора в высший закон, обязательно был бы вынесен на референдум.

– Каковы юридические последствия этой поправки? Что это будет значить – что половина граждан, которые поддерживают другое направление, будут объявлены вне закона, вне Конституции? Политические партии, которые выступают за нечто иное, чем европейская интеграция, будут запрещены? Это вы называете плюрализмом? – сказал он.

Батрынча выразил уверенность, что нововведение, в случае, если оно будет принято, еще больше разобщит народ, который по-разному видит будущее страны.

– Никто не знает, что будет через год, 5 лет, 10. Вы не Бог, чтобы говорить о том, что будете у власти еще 5-10 лет. Вы избранный депутат, но никто не дал вам 51 мандат. И не говорите о том, что ДПМ, рейтинг которой 6-7%, будет править страной еще 4-8 лет. Спуститесь с небес на землю! Мы докажем вам на выборах, путем соревнования, что мы более убедительны, – подытожил он.

Напомним, в знак протеста социалисты покинули заседание парламента. Голосование по проекту было перенесено на следующую неделю.