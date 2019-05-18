Батрынча – “АКУМ”: Мы не хотим играть в “игры патриотов”, которые сегодня говорят одно, а завтра другое!

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“Приходится констатировать, что политика в Молдове превращается в некое подобие публичного шоу, основанного на непредсказуемости, нелогичности и далекое от соблюдения законных рамок”, – об этом на своей странице в соцсети написал исполнительный секретарь Партии социалистов, депутат ПСРМ Влад Батрынча. Социалист прокомментировал тот факт, что “в очередной раз из прессы мы узнали о том, что блок “АКУМ” требует проведения специального заседания парламента 21-22 мая, то есть в понедельник-вторник”.

– Мы не хотим играть в “игры патриотов”, которые сегодня говорят одно, а завтра другое. Наша позиция остается прежней, она была публично изложена по результатам Республиканского совета ПСРМ. Мы выступаем за преодоление политического и экономического кризиса, в котором оказалась наша страна. Разрешение этой сложной ситуации не достигается путем цирковых трюков и громких заявлений на публику в расчете на аплодисменты, – отметил он.

Батрынча также подчеркнул, что социалисты готовы продолжить диалог с “АКУМ”, как только руководители и представители входящих в него партий убавят свои политические амбиции и изъявят готовность к формированию стабильного парламентского большинства и созданию дееспособного эффективного правительства.

– До тех же пор, пока лидеры блока будут участвовать в веселом шоу для своего пиара, мы предпочитаем работать в районах и сёлах, помогать нашими избирателям в решении насущных проблем. Мы считаем, что парламент может быть созван тогда, когда появится реальная возможность создания стабильного парламентского большинства, – подытожил он.