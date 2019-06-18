Батрынча: 8 июня 60 оперативных групп ждали пока кто-то нажмет на “кнопку”, чтобы прийти в парламент и “повязать” нас (ВИДЕО)

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Сегодня в парламенте была создана специальная следственная комиссия, которая займется расследованием попытки демократов организовать путч в нашей стране. Как отметил с парламентской трибуны председатель фракции ПСРМ в парламенте Влад Батрынча, “мы хотим узнать, кто дал указания КС, кто стоял рядом, когда в этом зале в субботу, 8 июня, нас должны были “повязать”, в том числе, военизированные структуры, кто подписал 60 разрешений на арест депутатов, почему полиция не позволила нам войти в парламент и так далее”.

Батрынча также отметил, что специальная комиссия займется и расследованием деятельности общественного телеканала “Молдова-1”, который “на протяжении всей прошлой недели называл нас узурпаторами”, и “где был в это время КСТР”. Также Батрынча отметил, что есть информация о том, что в СИБ в те дни создавались материалы для преследования депутатов и их родных, советников президента и других чиновников, которые впоследствии были сожжены.

– Мы не хотим политической мести, но когда у вас были филиалы ДПМ в КС, в СИБ, в МВД, – вы должны за это ответить. Мы хотим увидеть, кто этот человек, заставивший 600 прокуроров подписать декларацию в поддержку Демпартии, – сказал он.

Депутат ПСРМ также отметил, что, запретив войти в здание парламента 8 июня послу ЕС Петеру Михалко, демократы оказали себе медвежью услугу. Комиссия займется в том числе расследованием и этого инцидента.

– 60 оперативных групп сидели в здании прокуратуры и ждали, пока кое-кто нажмет кнопку, чтобы прийти сюда и “повязать” нас. Еще раз благодарим всех послов за то, что они были в тот день с нами и не позволили этому сценарию реализоваться, – сказал депутат.

Батрынча также отметил, что предстоит узнать, какие документы сжигались в те дни и в НАЦ, и в других зданиях. Он добавил, что расследование будет максимально равноудаленным и честным, чтобы все граждане смогли в итоге узнать, что же на самом деле произошло.