Батрынча: 50% граждан РМ могут быть объявлены вне закона (ВИДЕО)

Попытка навязать европейскую интеграцию через высший закон страны в ситуации, когда более 50% граждан разочаровались в этом направлении, – неконституционно и незаконно. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

В частности, говоря о текущей ситуации в стране, Батрынча прокомментировал намерение демократов изменить Конституцию в парламенте.

– У нас на этот счет очень ясная и твердая позиция. Конституция Республики Молдова гарантирует плюрализм мнений и четко запрещает государственную идеологию. По этой и по другим причинам мы не можем позволить изменение Конституции, потому что она гарантирует свободу мышления и выражения всем гражданам РМ, – сказал он.

По словам Батрынчи, навязывать европейскую интеграцию через высший закон страны в ситуации, когда более 50% населения разочарованы в ней, – неконституционно и незаконно.

– Введение подобной синтагмы в Конституцию будет означать, что более 50% граждан Республики Молдова, политические партии, общественные организации, которые выступают за другое направление развития, будут объявлены вне закона. Это недопустимо, и мы, социалисты, сделаем всё возможное, чтобы это не случилось, – считает депутат.

Напомним, на прошлой неделе социалисты жестко раскритиковали инициативу демократов и покинули заседание парламента в знак протеста. Голосование по этому вопросу так и не состоялось и было перенесено на эту неделю.